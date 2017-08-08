Водія, що збив дітей на Осокорках, арештували на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва 8 серпня арештував 32-річного водія Chevrolet Lacetti, який п’яним на Осокорках збив двох дівчаток, одна з яких померла.

«Суд задовольнив клопотання прокурора і застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 504 тисячі гривень застави», – мовиться у повідомленні прокуратури Києва.

У поліції заявляють про затримання водія, який у неділю, 6 серпня, у Києві на Осокорках збив на узбіччі двох дівчат, одна дитина загинула.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, подія трапилася на вулиці Садовій.

За даними силовиків, перебуваючи у стані сп’яніння, водій автомобіля Chevrolet Lacetti не впорався з кермуванням і збив двох дітей, які йшли на узбіччі.

8-річна дитина від отриманих травм загинула, а 11-річну дівчинку з переломами ключиці та бедра госпіталізували, додають у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що водій – 32-річний уродженець Луганської області.

Силовики відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.