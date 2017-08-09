Мадридський «Реал» здобув Суперкубок УЄФА

Мадридський «Реал» здобув перший трофей нового міжнародного футбольного сезону – Суперкубок УЄФА. У столиці Македонії Скоп’є підопічні Зінедіна Зідана переграли англійський «Манчестер Юнайтед» – 2:1.

У середині першого тайму рахунок відкрив Каземіро, а майже одразу після перерви Іско подвоїв перевагу королівського клубу. Манкуніанці спромоглися на гол престижу – на 62-й хвилині відзначився Ромелу Лукаку.

«Реал» здобуває Суперкубок УЄФА вдруге поспіль – торік мадридці були сильнішими за інший іспанський клуб, «Севілью».