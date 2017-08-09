Стрілянина в Днiпрi: термiн затримання одного з пiдозрюваних сплив

У Дніпрі відпустили з-під варти громадянина Ізраїлю Давида Пабілера – одного з підозрюваних у вчиненні стрілянини, під час якої загинуло двоє ветеранів АТО. За вісім діб суд не зміг обрати йому запобіжний захід.

Як підтвердила Радіо Свобода сторона захисту, вже сплив 72-годиний термін з моменту вручення усіх трьох повідомлень про підозру їхньому підзахисному.

За словами адвокатів, після судового засідання їхнього підзахисного відвезли до лікарні, де він перебуває з того дня, коли зазнав вогнепальне поранення. За їхніми даними, зараз лікарі оцінюють його стан як середньо-тяжкий. Як зазначають захисники, попри рекомендації медиків про необхідність стаціонарного лікування, упродовж більш як тижня їхнього підзахисного щодня транспортують до суду.

«Лікарі зазначають, що він потребує стаціонарного лікування, а його щодня вивозять до суду, де він перебуває цілий день. Належне лікування йому не забезпечується. Ми вважаємо це тортурами і збиратимемо документи для звернення до Європейського суду з прав людини. Такого прецеденту ще не було», – сказали Радіо Свобода захисники.



Суд у вівторок, 8 серпня, вирішив приставити охорону до підозрюваного. У середу в суді має відбутись чергове засідання з обрання йому запобіжного заходу.

У Дніпрі з 2 серпня в Бабушкінському районному суді триває обрання запобіжного заходу громадянину Ізраїлю Давиду Пабілеру. Сторона захисту кілька разів клопоталася про відведення судді та слідчого, адвокати також заявили клопотання про необхідність залучення перекладача з івриту, оскільки їхній підзахисний, громадянин Ізраїлю, за їхніми словами, не розуміє української та російської мов. Сторона обвинувачення прокоментувала це як свідоме затягування судового процесу.

24 липня ввечері в Дніпрі сталася перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишніх бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападниками, поранені. Двом із них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту. Ще один, який не мав відповідного статусу, за зверненням родичів залишив лікарню і відбув на лікування за кордон.

За фактом стрілянини поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».