Російські силовики в окупованому Криму обшукують будинок мулли Емірамзаєва

Російські силовики зранку 9 серпня прийшли з обшуком до жителя кримського селища Кіровське Умера Емірамзаєва. Про це в соцмережах повідомляють кримські правозахисники та активісти. Обшук розпочався близько 7:30, будинок оточений, на підтримку Емірамзаєва збираються люди, повідомляє активіст Абдуллах Якубов.

На відеокадрах з місця подій видно кілька десятків людей, які вийшли підтримати Емірамзаева, а також екіпірованих силовиків і припаркований неподалік автозак.

«Умер Емірамзаєв є місцевим муллою і авторитетною особою Кіровського району, відомий своєю побожністю, люди його знають тільки з хорошого боку, він є багатодітним батьком і сам народився в багатодітній родині», – зазначає Якубов.

На сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму про причини обшуку поки не повідомляють.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».