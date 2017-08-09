«Київводоканал»: для отримання субсидій потрібно погасити заборгованість за комунальні послуги

У компанії «Київводоканал» заявляють, що для отримання субсидій потрібно погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги або укласти договір реструктуризації до 15 серпня.

Як повідомляє прес-служба компанії, субсидія на наступний строк не призначається в разі наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги понад два місяці, а також при відсутності договору з постачальником.

Для уникнення непорозумінь «Київводоканал» закликає до 20 числа кожного місяця сплачувати за холодну воду та водовідведення і не накопичувати борги.

За даними КМДА, станом на 24 липня 2017 року у Києві є 280 тисяч сімей, яким мають перепризначити субсидію на наступний період із травня 2017 року, з них – 152 тисячам сімей вже перепризначили субсидію, ще 98 тисячам родин відмовили у перепризначенні субсидії.

Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім’ї, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг.