Росія тимчасово заборонила рух через Керченську протоку для всіх кораблів, крім військових

Влада Росії 9 серпня заборонила рух усіх кораблів та суден через Керченську протоку у зв’язку з будівництвом мосту.

Про це йдеться в указі капітана морського порту Керч, документ оприлюднений на сайті Адміністрації морських портів Чорного моря.

Заборона руху діє з 6:00 до 18:00 9 серпня, проте не стосується військових кораблів.

У документі пояснили обмеження руху «безпекою мореплавства під час проведення морських операцій з будівництва транспортного переходу через Керченську протоку».

Раніше Міністерство транспорту Росії заявляло про закриття Керченської протоки в акваторії його судноходної частини Керч-Єнікальського каналу на 23 доби в серпні-вересні 2017 року.

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила, що веде досудове розслідування у зв'язку з порушенням правил екологічної безпеки при будівництві мосту через Керченську протоку.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму – у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту 2014 року – після анексії Криму Росією.