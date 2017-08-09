ОБСЄ: спостерігачі зафіксували стрілянину біля насосної станції у Василівці на Донеччині

Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Гуґ закликає припинити вогонь, зафіксований безпілотним літальним апаратом місії біля насосної станції у селі Василівка на Донеччині.

«Під час моніторингу з використанням БПЛА на насосній станції у Василівці СММ ОБСЄ чула дві черги і три постріли зі стрілецької зброї в радіусі 500 метрів. Потрібне стале припинення вогню навколо об'єктів життєзабезпечення. Негайно припиніть вогонь!», – цитує Гуґа прес-служба СММ ОБСЄ у Twitter.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.