Уряд звільнив літакобудівні підприємства від ввізного мита і ПДВ на комплектуючі товари

Кабінет міністрів звільнив літакобудівні підприємства від сплати ввізного мита і ПДВ на комплектуючі товари до січня 2025 року.

Як заявив в ході засідання уряду перший віце-прем’єр-міністра Степан Кубів, проблемою літакобудівної галузі залишається дефіцит обігових коштів, зношеність основних фондів підприємств галузі, застарілі технології.

«Ми знаємо, що на наші літаки є попит. Для прикладу, за підрахунками експертів галузі, потреба світового ринку у літаках «АН» складає близько 1000 одиниць до 2035 року. Тому ми пропонуємо звільнити кошти літакобудівних підприємств для реінвестування в дослідно-конструкторські роботи та модернізацію технологій», – сказав Кубів.

У Мінекономрозвитку зазначають, що до ухваленої постанови додається чіткий перелік товарів і їхня кількість.

Підприємства літакобудування будуть звільнені від сплати ввізного мита і ПДВ на комплектуючі товари до 1 січня 2025 року, за умови що вони будуть дотримуватись вимог щодо обсягів ввезення і їхнього цільового використання.