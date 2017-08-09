В анексованому Криму вирок Ахтему Чийгозу оголосять 11 вересня

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму винесе вирок одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу 11 вересня. Таку дату призначили через «великий обсяг матеріалів справи», повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

На засіданні 9 серпня у суді завершилася дебати сторін, Ахтем Чигоз виступив з останнім словом, після чого суд пішов до нарадчої кімнати для винесення судового рішення.

7 серпня прокуратура попросила суд призначити для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з відбуванням у колонії загального режиму.

У МЗС України зажадали від російської влади припинити переслідування Ахтема Чийгоза.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.