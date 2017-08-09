Суд у Києві продовжив арешт полковника Без’язикова до 8 жовтня

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного у державній зраді полковника Збройних сил України Івана Без’язикова до 8 жовтня. Це підтвердила Радіо Свобода прес-секретар суду Ольга Півень.

За її словами, наступне засідання заплановано на 18 серпня.

Раніше справа Без’язикова розглядалась у в Павлоградському міськрайсуді Дніпропетровської області, однак за клопотанням сторони захисту, Павлоградський суд вирішив надіслати звернення до Вищого спеціалізованого суду щодо визначення підсудності.

У грудні 2016 року звільнений із полону бойовиків угруповання «ДНР» полковник ЗСУ Іван Без’язиков був затриманий українськими силовиками за підозрою у співпраці з проросійськими сепаратистами. Без’язиков пробув у полоні майже два роки.

За даними сторони обвинувачення, в угрупованні «ДНР» обвинувачений займався агентурною розвідкою на користь сепаратистів, носив військову форму Росії, отримував зарплату, користувався службовим авто тощо. Сторона захисту полковника називає ці звинувачення необґрунтованими. Дружина Без’язикова Маргарита говорила про затримання як про помсту або з боку російських спецслужб, або з боку українських, які, за її словами, «блокували» його звільнення з полону.

Наразі полковникові інкримінують вчинення злочинів за частиною 1 статті 111 (державна зрада) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.