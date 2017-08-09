Група зниклих у Фінляндії українських сезонних робітників знайшлася – посольство

Посольство України у Фінляндії встановило місце перебування групи українських сезонних робітників, про зникнення яких напередодні повідомляли у медіа. Про це йдеться на Facebook-сторінці департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ.

«Попередній прогноз Посольства України у Фінляндії щодо ситуації з громадянами України підтвердився: група українців – 20 осіб – знайшли інше місце роботи, а 17 вирішили повернутися до України. Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров підтримує особистий контакт з керівником групи, який запевнив, що всі здорові, а їхні сім'ї в Україні поінформовані про ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Фінська телерадіокомпанія Yle 8 серпня повідомила про зникнення групи іноземців, які приїхали на сезонні роботи зі збору ягід, але мали проблеми із житлом. У статті йшлося про 37 громадян України та 3 громадян Естонії.