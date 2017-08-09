У СЦКК назвали провокацією бойовиків знищення камери ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції

У Спільному центрі контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) назвали провокацією бойовиків знищення камери спостерігачів ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції.

«Дії НЗФ ОРДО носили явно постановочний характер і були розраховані не те, щоб переконати Александра Гуґа та групу СММ ОБСЄ в тому, що всі ці обстріли здійснювали саме ЗСУ. Коли Гуґ зі своїми співробітниками прибули на Донецьку фільтрувальну станцію, то побачили кульмінацію «вистави», яку влаштували для них НЗФ ОРДО, – розстріляну зі стрілецької зброї щойно встановлену камеру відеоспостереження. Вона працювала в штатному режимі всього одну добу», – йдеться у заяві центру.

Раніше у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили про знищення камери на Донецькій фільтрувальній станції, яка пропрацювала лише один день, обстріляли.

Натомість в угрупованні «ДНР» заявили, що українській військові обстріляли камеру на ДФС.

Уздовж лінії зіткнення СММ ОБСЄ має камери, які надають можливість моніторингу ситуації на Донбасі.

Збройний конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, а також вимагають виконання Москвою Мінських угод, проте Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей.

