Екс-прем’єр Пакистану називає своє усунення з посади «образою виборців»

Колишній прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф на мітингу в місті Равалпінді 9 серпня заявив, що рішення Верховного суду про його усунення з посади через незадекларовані статки було «образою для виборців».

«Мені не дозволили закінчити третій термін. Жодний прем'єр-міністр у Пакистані ніколи не був допущений до закінчення свого терміну. Це посміховисько повторювалося впродовж 70 років, і Пакистан більше не може це терпіти, це образа для виборців», – вказав Шаріф.

Він додав, що хоче розпочати дебати з приводу того, чому жодний обраний прем’єр-міністр не завершив свій повний термін в Пакистані, керованому представниками армії впродовж понад половини своєї 70-річної історії.

Виступ у Равалпінді став першим публічним коментарем судового рішення з боку Шаріфа. Нині екс-прем’єр проводить серію масових заходів від Ісламабаду до Лахора, щоб продемонструвати, що рішення суду не зменшило його вплив.