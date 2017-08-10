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10 Серпень 2017, Київ 09:29
Новини | Міжнародні

Екс-прем’єр Пакистану називає своє усунення з посади «образою виборців»

Прихильники вітають екс-прем’єра Пакистану Наваза Шаріфа, Ісламабад, 9 серпня 2017 року

Колишній прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф на мітингу в місті Равалпінді 9 серпня заявив, що рішення Верховного суду про його усунення з посади через незадекларовані статки було «образою для виборців».

«Мені не дозволили закінчити третій термін. Жодний прем'єр-міністр у Пакистані ніколи не був допущений до закінчення свого терміну. Це посміховисько повторювалося впродовж 70 років, і Пакистан більше не може це терпіти, це образа для виборців», – вказав Шаріф.

Він додав, що хоче розпочати дебати з приводу того, чому жодний обраний прем’єр-міністр не завершив свій повний термін в Пакистані, керованому представниками армії впродовж понад половини своєї 70-річної історії.

Виступ у Равалпінді став першим публічним коментарем судового рішення з боку Шаріфа. Нині екс-прем’єр проводить серію масових заходів від Ісламабаду до Лахора, щоб продемонструвати, що рішення суду не зменшило його вплив.

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