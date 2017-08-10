Угруповання «Ісламська держава» погрожує новими атаками в Ірані

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» опублікувало 9 серпня відео, в якому погрожує новими атаками в Тегерані і закликає іранську молодь повстати проти своєї країни.

Особа, одягнена в чорну лижну маску й озброєна автоматом Калашникова, мовою фарсі оголосила про ці погрози на тлі кадрів двох червневих нападів у столиці Ірану, відповідальність за які взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Також у ролику, записаному з логотипом інформагенції бойовиків Amaq, містяться погрози на адресу шиїтів Іраку.

Радикальне сунітське угруповання, значна частина бойовиків якого перебуває нині в облозі у цитаделях у Сирії та Іраку, вважає переважно шиїтський Іран своїм ворогом.

В Ірані 7 червня під час нападу на парламент і мавзолей аятоли Хомейні загинули щонайменше 18 людей.

У відповідь на цю атаку іранський Корпус вартових ісламської революції 18 червня випустив кілька ракет по базах екстремістів у Сирії. Іранські чиновники також оголосили про арешти десятків людей, нібито пов'язаних із нападами 7 червня.