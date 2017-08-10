Російські силовики блокують вулицю в Білогірському районі окупованого Криму

У селі Новокленове в Білогірському районі анексованого Криму зранку 10 серпня озброєні російські силовики блокують одну з вулиць. Про це повідомили голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв.

«У селі Уч Козь (нині – Новокленове) Карасубазарського (нині – Білогірського) району Криму озброєні російські окупанти блокують одну з вулиць. Схоже, черговий обшук і чергове затримання», – написав Чубаров.

Жодних інших подробиць кримськотатарські активісти наразі не наводять, на сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму про будь-які операції в Білогірському районі також поки не повідомляють.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».