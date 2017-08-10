Фігуранта «справи кримських диверсантів» Сулейманова засудили до 1 року і 8 місяців колонії

Фігуранта «справи кримських диверсантів» Редвана Сулейманова засудили в анексованому Криму до 1 року і 8 місяців колонії загального режиму, а також зобов’язали виплатити понад 3,5 мільйона рублів матеріальної «шкоди». Таке рішення 10 серпня ухвалив підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя, повідомляє кореспондент сайту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Прокурор 2 серпня запросив два роки позбавлення волі Сулейманову.

Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки Росії розіслала по російських медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку в його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі і аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

У Генштабі Збройних сил України спростовують заяву Федеральної служби Росії.

Фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов в суді визнав провину, але не погодився з висунутим йому обвинуваченням у заподіянні великої шкоди.