НАБУ: затриманим у справі про розкрадання коштів проекту «Стіна» оголосили про підозру

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що затриманим у справі про розкрадання коштів проекту «Стіна» оголосили про підозру.

У НАБУ повідомляли, що серед затримані у рамках цього провадження є службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників, наразі затримані сім осіб.

Як заявив в ефірі Радіо Свобода заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, прикордонники співпрацювали і будуть співпрацювати з антикорупційними органами у рамках розслідування про розкрадання коштів проекту «Стіна».

У березні 2016 року бюро розпочало кримінальне провадження за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна» детективи НАБУ здійснюють від березня 2016 року. За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що зверху буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.