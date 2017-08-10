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10 Серпень 2017, Київ 15:30
Новини | Події

Ситник: обшуки у ВАСУ детективи проводили в рамках справи про незаконне збагачення

Директор НАБУ Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що обшуки в кабінеті судді Вищого адміністративного суду проводили в рамках справи про незаконне збагачення.

«Обшук проводили вчора за санкцією суду. Справа стосується незаконно збагачення. На мою думку, детективи зібрали достатньодокази. Будуть з прокурором будуть вирішувати, що з цією справою робити далі», – сказав Ситник.

Напередодні ЗМІ повідомили, що детективи НАБУ провели обшуки в кабінеті судді Вищого адміністративного суду Олега Голяшкіна.

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