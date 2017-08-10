У Києві попрощалися з екс-депутатом Іриною Бережною

У Києві в церкві на території Києво-Печерської лаври відбулася церемонія прощання з колишнім депутатом від фракції Партії регіонів Іриною Бережною.

На церемонію прощання, серед інших, прийшли колишні народні депутати від фракції Партії регіонів Олена Бондаренко, Дмитро Добкін, також був редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва.

5 серпня Ірина Бережна загинула в автомобільній катастрофі. За даними ЗМІ, жінка загинула в районі узбережжя Адріатичного моря – між Італією і Хорватією.

36-річна Ірина Бережна – юрист за освітою, була депутатом 6-го і 7-го скликань Верховної Ради, членом фракції Партії регіонів. Через кілька днів, 13 серпня, у Бережної мав бути день народження.