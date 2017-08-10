Поліція розслідує стрілянину біля вокзалу в Києві як хуліганство

Поліція за фактом стрілянини біля залізничного вокзалу в Києві відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Як повідомляє прес-служба поліція Києва, після надання медичної допомоги один із постраждалих чоловіків самостійно залишив лікарню, від написання офіційних заяв потерпілі відмовилися.

Раніше сьогодні у поліції повідомили про поранення трьох людей з травматичної зброї на площі Вокзальній. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук. Постраждалих доставили в лікарню. Нападники втекли.