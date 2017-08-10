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10 Серпень 2017, Київ 20:02
Новини | Міжнародні

В Ірані арештували 6 підлітків через пропаганду західних танців

Кадр із відео, опублікованого іранськими підлітками

Влада Ірану арештувала шість молодих людей через пропаганду західних танців і зумби, танцювальної фітнес-програми на основі латиноамериканських танців.

10 серпня іранські ЗМІ повідомили, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) затримав 4 хлопців і 2 дівчат у містечку Шархуд, що у північно-східній провінції Семнан.

Представник КВІР Хамід Дамгані заявив, що підлітки були «членами інтернет-мережі, яка навчала і знімала західні танці».

Повідомляється, що підозрювані виклали у соціальні мережі відео рухів зумби і закликали жінок не вдягати хіджабів у громадських місцях.

Силовики Ірану систематично проводять подібні рейди.

9 серпня в Ірані арештували 64 підлітки, які під час міжгендерної вечірки танцювали і вживали алкоголь, що, згідно з ісламськими законами є забороненим.

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