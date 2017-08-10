ФДМ переніс продаж блокпакетів «Дніпроенерго» і «Дніпрообленерго»

Фонд державного майна переніс аукціон з продажу блокуючих пакетів акцій «ДТЕК Дніпроенерго» і «ДТЕК Дніпрообленерго» з 17 на 31 серпня через прострочення ліцензії «Київської міжнародної фондової біржі», на якій мали відбутися торги.

Як повідомила прес-служба ФДМУ, аукціон відбудеться 31 серпня на біржі ПФТС.

У липні у ФДМУ заявили, що 15-18 серпня буде проведено аукціони з продажу 25% державних пакетів акцій 8 обленерго. Торги з продажу пакетів акцій «ДТЕК Дніпроенерго» і «ДТЕК Дніпрообленерго» були заплановані на 17 серпня. При цьому у холдингу «ДТЕК», який є мажоритарним акціонером цих обленерго, раніше заявляли, що поки що не визначилися з участю в аукціоні.

Блокуючий пакет, 25% плюс 1 акція, дає можливість заблокувати на зборах ухвалення рішень, що вимагають трьох чвертей голосів.