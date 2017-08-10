90% американців вбачають у Росії загрозу для США – опитування

Більшість американців вважають, що Росія є загрозою для США – про це свідчать результати соціологічного опитування.

Згідно з оприлюдненими 10 серпня результатами, близько 90% респондентів вважають, що Росія становить «дуже серйозну», «помірну» чи «слабку» загрозу для США. 10% опитаних думають, що Росії не становить загрози взагалі.

Опитування проводили телефоном з 3 по 6 серпня представники компанії SSRS на замовлення CNN, опитавши 1 тисячу 18 респондентів.

35% опитаних американців вважають, що Росія представляє «дуже серйозну загрозу», 27% – «помірну» і 17% – «слабку».

У 2009 році 68% американців вважали, що Росія загрожує США, тоді як 31% – не вбачали у ній загрози. У 1983 році 96% американців вбачали загрозу в СРСР.