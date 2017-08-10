У Карачі померла доктор Рут Пфау – «пакистанська мати Тереза»

У пакистанському місті Карачі у 87 років померла католицька черниця доктор Рут Пфау, відома як «пакистанська мати Тереза».

Своє життя Пфау присвятила боротьбі з проказою у Пакистані.

З жалобною заявою виступив прем’єр-міністр Шахід Хакан Аббасі, який високо оцінив її діяльність. Про це ж написали у Facebook генерального консульства Німеччини у Карачі.

Рут Пфау народилася у Німеччині, але від 1960 року жила в Пакистані. Вона заснувала у Карачі перший у країні центр з лікування й соціальної реабілітації хворих на проказу та їхніх близьких. Потім майже 160 відділень центру з’явилися по всій країні.

У 2002 році доктор Пфау була удостоєна премії Магсайсая, яку називають Нобелівською премією Азії – «за громадське служіння».

У 1996 році Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що поширення прокази в Пакистані взяте під контроль і починається боротьба за її повну ліквідацію. У 2016 році кількість пацієнтів, які лікуються від прокази, скоротилося у Пакистані до 531 – з 19 тисяч у 1980-х роках.