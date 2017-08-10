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10 Серпень 2017, Київ 22:59
Новини | Міжнародні

Китай звинуватив США у порушенні його територіальних вод

Есмінець США

Китай звинуватив США у порушенні його територіальних вод. МЗС КНР висловило обурення тим, що американський есмінець зайшов у Південно-Китайському морі у район, на який претендує Пекін.

Раніше американські представники повідомили агентству Reuters, що есмінець ВМС США пройшов близько штучного рифу Місчіф, поблизу архіпелагу Спратлі. Цей район є предметом територіальної суперечки між Китаєм і його сусідами.

У липні 2016 року Пекін відмовився визнати законним рішення міжнародного третейського суду у Гаазі, який постановив, що Китай не має історичних прав на території у Південно-Китайському морі. Його претензії не визнають В’єтнам, Філіппіни, Малайзія та Індонезія.

США наполягають на необхідності забезпечення режиму свободи мореплавання згідно з міжнародними законами.

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