Прокуратура передала до суду справи щодо закупівель касок і бронежилетів

Військова прокуратура направила до суду обвинувальні акти щодо п’ятьох колишніх і чинних посадовців Міністерства оборони та двох представників комерційного підприємства щодо закупівель за завищеними цінами касок і бронежилетів для потреб Збройних Сил України. Їх звинувачують у «службовій недбалості» і «недбалому ставленні до військової служби».

«Вказані особи, виконуючи (кожен у різний час) обов’язки директора Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони і начальника фінансового управління цього ж Департаменту, всупереч вимогам законодавства про звільнення на період проведення АТО від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання касок і бронежилетів для потреб ЗСУ, підписали низку договорів постачання таких спецзасобів індивідуального захисту за ціною з ПДВ. На підставі підписаних ними платіжних доручень Міністерство оборони упродовж 2014-2015 років незаконно сплатило на рахунок підприємства-постачальника загалом 32,6 млн грн у вигляді податку на додану вартість. Крім того, додатковими угодами до окремих таких договорів було безпідставно збільшено ціну поставлених касок і бронежилетів, що призвело до зайвих витрат Міністерства на загальну суму понад 1,5 млн грн», – мовиться у повідомленні Головної військової прокуратури, опублікованому 10 серпня.

У березні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що органи прокуратури передали на розгляд до Солом’янського районного суду Києва справу щодо екс-директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України Олександра Зражевського про закупівлю бронежилетів і шоломів для армії за завищеною ціною.

Восени минулого року Головна військова прокуратура повідомила про підозру у вчиненні розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах п’ятьом колишнім і на той час чинним посадовцям Міноборони, які за даними слідства, у травні-жовтні 2014 року підписали ряд договорів про постачання бронежилетів і кулезахисних шоломів для потреб Збройних сил України за завищеною ціною.