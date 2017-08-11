На Донбасі загинув один український військовий – штаб

Один український військовий загинув у зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски неподалік Донецька, ще один боєць зазнав поранення внаслідок обстрілу. Про це у ранковому зведенні 11 серпня повідомляє штаб української воєнної операції.

За його даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили перемир’я, але в цілому «минула доба відзначилася зменшенням інтенсивності обстрілів позицій Збройних сил».

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах на півдні контрольованої сепаратистами території, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 10 серпня.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.