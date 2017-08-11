Керівник ДП «Антонов» за рік отримав 1,4 мільйона добових – «Схеми»

Президент державного підприємства «Антонов» Олександр Коцюба у 2016 році задекларував 1 мільйон 408 тисяч 293 гривень як дохід від перерахування добових. При цьому за даними журналістів програми «Схеми», чиновник у 2016 році провів за кордоном близько ста днів. Таким чином він отримував від державного заводу близько 14 тисяч гривень (500 доларів) за добу у відрядженні, йдеться у сюжеті програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

У цю суму не входять витрати на перельоти та на готелі, які покривались окремо, зазначають журналісти.

У відповіді на інформаційний запит Олександр Коцюба зазначив, що попри те, що норми добових, затверджені Кабміном, складають 50-70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства, що передбачено колективним договором. Так і сформувалася значна сума.

Під час особистого спілкування із журналістами Олександр Коцюба зазначив, що витрачав кошти «на виконання функцій і повноважень керівника», але відмовився пояснювати, чим зумовлена саме така сума з бюджету державного підприємства.

Таким чином, сума отримана керівником «Антонова» протягом року у якості добових більша за його річну зарплату, яка склала 1 мільйон 133 тисячі гривень.