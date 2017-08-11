У столиці Філіппін через землетрус відбулася евакуація людей

Потужний землетрус спонукав владу столиці Філіппін Маніли оголосити про евакуацію зі шкіл та офісів. За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,2 вразив 11 серпня північний острів Лусун на Філіппінах.

Наразі не було повідомлень про смерті чи травмування.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології зазначив, що епіцентр землетрусу розташувався на відстані 5 кілометрів на південний захід від міста Ліан у провінції Батангас на глибині 173 кілометри.

Попередження про цунамі влада не видавала.

Філіппіни розташовані у геологічно активній тихоокеанській зоні та часто зазнають землетрусів.

У червні цього року загинули двоє людей, сотні зазнали травм, коли землетрус магнітудою 6,5 вразив східну частину Філіппін. Понад 220 людей стали жертвами потужнішого землетрусу магнітудою 7,1, який стався в жовтні 2013 року.