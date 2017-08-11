4 людини постраждали через вибух побутового газу в будинку під Києвом – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через вибух побутового газу минулої ночі в житловому будинку у місті Ірпінь Київської області 4 людини зазнали поранень.

«Двоє громадян 1946-го та 1955-го років народження перебувають у лікарні з опіками, ще двоє – 1995-го та 1993-го років народження отримали допомогу амбулаторно», – повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, вибух без подальшого горіння стався у одній з квартир 16-поверхівки на вулиці Тищенка. В результаті в трьох квартирах були пошкоджені вхідні двері, ще в одному помешканні – підлога, міжкімнатні двері і вікна. Рятувальники евакуювали 27 мешканців будинку.

Обставини та причини події наразі встановлюють правоохоронці.