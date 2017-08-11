МЗС: затримані в Іспанії через наркотики українські моряки – в задовільному стані

Затримані в Іспанії за підозрою в контрабанді наркотиків українські моряки утримуються в закладі тримання міста Альмерія і перебувають у задовільному стані. Про це Радіо Свобода повідомив 11 серпня начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За словами представника зовнішньополітичного відомства, український консул підтримує постійний контакт з адвокатом та іспанськими правоохоронцями, у провадженні яких перебуває справа.

«Затриманих забезпечено державним адвокатом, а також україномовним перекладачем… Затримані перебувають у задовільному стані, скарг на умови тримання та санітарно-гігієнічні умови не заявляють, вони мають можливість спілкуватися з рідними в Україні. За попередньою інформацією, справа буде передана до суду першої інстанції міста Мадрид», – вказав Василь Кирилич.

У складі екіпажу затриманого 8 серпня 2017 року іспанськими правоохоронними органами судна LADY BOSS під прапором Коморських островів є 11 громадян України, а також двоє громадян Болгарії. Затримання відбулося в міжнародних водах неподалік від іспанського порту Альмерія на підставі Віденської конвенції про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та за згоди держави прапора судна. Під час обшуку на борту судна було виявлено наркотичні речовини – 600 мішків гашишу вагою близько 18 тонн, інформує Maritime bulletin.