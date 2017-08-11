У Чорнобилі побудують завод із переробки рідких радіоактивних відходів – #Точно

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» 7 серпня уклало угоду із ТОВ БК «Укрбудмонтаж» на зведення заводу з переробки рідких радіоактивних відходів за 21,9 мільйона гривень. Така інформація міститься на порталі публічних закупівель Prozorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Згідно з договором, підрядник зобов’язаний провести будівельні роботи на суму 11,2 мільйона гривень, а також закупити обладнання на 10,7 мільйона гривень. Роботи мають бути завершені до грудня 2018 року.

Зазначається, що фінансування проекту передбачене власними коштами підприємства, а також бюджетними ресурсами.

За даними YouControl власницею «Укрбудмонтажу» є Наталія Микитась – дружина народного депутата Максима Микитася.