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11 Серпень 2017, Київ 14:04
Новини | Політика

САП: суд взяв під варту 7 фігурантів справи про розтрату коштів проекту «Стіна»

Облаштування російсько-українського кордону в Харківській області, червень 2017 року

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України у п’ятницю повідомили, що суд обрав для сімох фігурантів справи про розтрату коштів проекту «Стіна» запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

«Упродовж 10-11 серпня 2017 року Солом’янський районний суд міста Києва, розглянувши клопотання детективів НАБУ та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обрав запобіжний захід семи підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної республіки Крим (так званий проект «Стіна»)», – йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Facebook.

Повідомляється, що загальний розмір застав для затриманих складає 25,5 мільйонів гривень.

«Таким чином суд задовольнив клопотання детективів та прокурорів у повному обсязі», – додали у САП.

8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно, причетних до розкрадання коштів так званого проекту «Стіна». Серед затриманих – службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників. Того ж дня затримали ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника.

У березні 2016 року бюро розпочало кримінальне провадження за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна». За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що зверху буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

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