Поліція: у Дніпрі сталася стрілянина, загинула людина

У Дніпрі сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула, двоє поранені.

Як повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області, стрілянина сталася близько 10:00 на вулиці Івана Акінфєєва, на 5-му поверсі недобудованої будівлі поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

За повідомленням, на місці події працюють кінологи і слідчо-оперативна група, з місця пригоди вилучили близько 10 гільз.

У поліції наразі не повідомляють можливі причини стрілянини.