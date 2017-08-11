Син Януковича подав до суду позов проти Нацбанку

Син екс-президента України Віктора Януковича Олександр подав позов до Печерського районного суду Києва проти Національного банку України.

Як повідомляє сайт Судова влада, позов зареєстрований 10 серпня, позивачем зазначений позивач Олександр Янукович, відповідач – НБУ.

Суть справи – відшкодування збитків.

У вересні 2014 року Національний банк України визнав «Всеукраїнський банк розвитку» Олександра Януковича проблемним, а у листопаді 2014 року – неплатоспроможним.

Нині банк перебуває у процесі ліквідації, яка, як повідомляли у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, триватиме 22 грудня 2017 року.