Бойовики блокують доступ патрулів ОБСЄ до газорозподільчої станції біля Красногорівки – СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі завадили патрулям ОБСЄ 11 серпня оглянути та з’ясувати обсяг ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції поблизу лінії зіткнення. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

«Незаконні збройні формування ОРДО відкликали гарантію безпеки на час перебування поблизу станції патрулів ОБСЄ, мотивуючи вигаданим приводом, про нібито обстріл з боку підрозділів ЗСУ ввечері 10 серпня пожежної машини на околиці Донецька. Справжня ж причина зриву зазначеного заходу – це прагнення у будь-який спосіб не дати Александру Гуґу та співробітникам місії потрапити на Красногорівську ГРС», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Красногорівка і Мар’їнка вже понад три роки залишаються без газопостачання, зупинено роботу майже всіх найближчих провідних підприємств, на яких працювала більшість місцевих жителів.

За даними СЦКК, упродовж цього часу бойовики жодного разу не надали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції.

Напередодні ввечері в сепаратистському угрупованні «ДНР» повідомили, що українська сторона обстріляла Петровський район окупованого Донецька, в результаті чого загорівся будинок і під обстріл потрапив автомобіль пожежників. У штабі АТО у обстрілах звинувачують бойовиків.