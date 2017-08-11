Кількість обстрілів на Донбасі за тиждень зросла на 55% – Гуґ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом тижня зафіксувала зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 55%, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Гуґ.

«Впродовж тижня ми спостерігали зростання рівня насильства впродовж лінії зіткнення. Кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ ОБСЄ, підвищилась на 55% (у порівнянні з минулим тижнем – ред.). Особливе занепокоєння викликало широке застосування зброї, забороненої Мінськими домовленостями», – повідомив Гуґ.

За його словами, спостерігачі місії, зокрема, зафіксували щонайменше 547 випадків застосування реактивних систем залпового вогню та інших одиниць артилерії та мінометів.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили, що минула доба позначилась зменшенням інтенсивності обстрілів позицій Збройних сил України з боку проросійських бойовиків. Повідомлялося про 15 випадків порушення режиму тиші.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українську сторону в 33-ох обстрілах попередньої доби. Луганські сепаратисти заявляють, що українські військові 10 серпня стріляли 7 разів.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.