Поліція: у Києві загибель людей під час пожежі в багатоповерхівці розслідують як вбивство

Поліція загибель людей під час пожежі в київській багатоповерхівці розслідує як вбивство.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, за попередніми даними, чоловік вбив двох жінок у квартирі і підпалив їх, а після цього викинувся із вікна сьомого поверху.

«Попередньо встановлено, що киянин вбив господарку квартири та її доньку, підпалив помешкання і вистрибнув із балкона. Зі слів свідків, відомо, що чоловік голосно спілкувався по мобільному телефону, при цьому у розмові зазначив, що стоїть на балконі і покінчить із життям самогубством», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські під час огляду помешкання виявили тіла двох жінок із травмами голови.

Розпочато два кримінальні провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) і за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.

У Шевченківському районі Києва сталася пожежа на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку, у результаті якої загинули три людини. Як повідомили у ДСНС, під час гасіння пожежі з вікна квартири вистрибнув чоловік, який загинув на місці, тіла ще двох людей виявили згодом у квартирі.