Затриманому в Білорусі російському священику висунули звинувачення у справі про сутенерство

Запобіжний захід у вигляді взяття під варту обрано у Білорусі раніше затриманому російському священику за звинуваченням у спробі організувати заняття проституцією. Як повідомили у Білоруському слідчому комітеті 11 серпня, священик до суду перебуватиме під арештом.

Священикові, якого затримали у Вітебську 3 серпня, висунули звинувачення за статтями Кримінального кодексу Білорусі про «замах на організацію або використання заняття проституцією чи створення умов для заняття проституцією, пов’язані з вивезенням за межі держави особи». Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі заявили, що підозрюваний 39-річний отець Миколай (Микола Кірєєв) намагався вирушити до Росії з двома місцевими жінками, яких він переконав працювати повіями в Санкт-Петербурзі.

3 серпня у Російській православній церкві заявили, що священикові не дозволять служити до вирішення справи.