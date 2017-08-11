Поліція: у 2017 році в Україні зафіксували 12 спроб продати дітей, з них – 4 немовлят

В Україні від початку цього року поліція зафіксувала 12 спроб продати дітей, при цьому у 4 випадках мова йшла про немовлят. Про це повідомив головний оперуповноважений департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, Нацполіції Андрій Гаманюк.

«Такі ганебні випадки дійсно є на території України. На сьогоднішній день нами від початку року задокументовано 12 фактів незаконної угоди щодо неповнолітніх. З них 4 факти продажу новонароджених дітей, інші – це вчинені злочини щодо неповнолітніх, віком до 14 років», – сказав Гаманюк.

За даними представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, понад 230 000 українців постраждали від торгівлі людьми від 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі.