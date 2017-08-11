Росія: українця Панова засудили до 8 років колонії за звинуваченням у підготовці теракту

Північно-Кавказький окружний військовий суд 11 серпня засудив до 8 років колонії загального режиму громадянина України Артура Панова, обвинуваченого в підготовці теракту в російському Ростові-на-Дону. Водночас обвинуваченому у пособництві Панову жителю Ростова Максиму Смишляєву присудили 10 років колонії суворого режиму.

Панов був заарештований в Ростові-на-Дону в грудні 2015-го, а Смишляєв в січні. Обидва постали перед судом у лютому.

19-річний Артур Панов був затриманий в Ростовській області після перетину українсько-російського кордону за підозрою у підготовці теракту в Росії. 14 лютого в Північно-Кавказькому військовому окружному суді міста Ростов-на-Дону почався судовий процес у його справі. Разом з Пановим на лаві підсудних опинився і ростовський студент Максим Смишляєв, якому інкримінували сприяння у «злочинній діяльності» українця.

Перебуваючи під вартою, Артур Панов оголошував голодування, а наприкінці травня подав скаргу до Європейського суду з прав людини, у якій заявляв, що стосовно нього були порушені статті Європейської конвенції про право на свободу й особисту недоторканність, а також на справедливий судовий розгляд.

Правозахисники кажуть, що Росія ув’язнила кількох українців за сфабрикованими політично мотивованим звинуваченнями після анексії Криму в березні 2014 року.

У березні Європейський парламент закликав Росію звільнити понад 30 українських громадян з в’язниць Росії, Криму і контрольованих проросійськими сепаратистами територій Східної України. У ці списки потрапили, серед інших, кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний термін у російській в’язниці, Роман Сущенко, який під вартою у Москві. Перелік європарламентарі назвали неповним, оскільки, як вони вважають, переслідуванню піддаються і представники кримських татар.