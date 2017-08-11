На всіх міських пляжах Києва заборонили або не рекомендують купатися

На всіх 11 міських пляжах Києва заборонили або не рекомендують купатися. Про це свідчить оновлений статус пляжів, опублікований на офіційному сайті підприємства «Плесо».

За цими даними, «червоний» статус (не купатися) на сьогодні у пляжів «Центральний», «Вербне», «Райдуга», «Тельбін» і «Пуща Водиця», а на пляжах «Венеція», «Дитячий», «Молодіжний», «Золотий», «Передмістна Слобідка» і «Чорторий» купатися не рекомендують.

За даними синоптиків, сьогодні у Києві опадів не очікують, температура вдень 30-32 градуси тепла.