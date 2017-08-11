Поліція: через стрілянину в Дніпрі, під час якої загинула людина, відкрили провадження

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через стрілянину в центрі міста, під час якої загинула одна людина. Про це Радіо Свобода повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

За її даними, провадження відкрили за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За даними поліції, в області оголошено план перехоплення «Сирена», інформації про затримання немає.

Водночас у поліції поінформували, двоє постраждалих під час інциденту, імовірно, отримали травми від електрошокера. Обоє вони шпиталізовані.

У п’ятницю вранці в Дніпрі сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула, двоє поранені. Інцидент стався на 5-му поверсі недобудованої будівлі, поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. З місця пригоди вилучили близько 10 гільз. У поліції наразі не повідомляють можливі причини стрілянини.