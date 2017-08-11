Єгипет: до 36 зросла кількість загиблих через зіткнення потягів

До 36 зросла кількість загиблих через зіткнення потягів у Єгипті, ще понад 100 поранені. (Раніше повідомлялося про 21 загиблого).

За повідомленням місцевої влади, зіткнення сталося 11 серпня біля середземноморського міста Александрія.

Один із потягів рухався з Каїра, інший – з Порт-Саїда.

За попередньою інформацією, аварія сталася через неполадки в одному з поїздів.

Упродовж останніх років у Єгипті сталися кілька катастроф на залізниці.

У листопаді 2013 року через зіткнення потягів біля Каїра загинули близько 30 людей.