Єгипет: до 36 зросла кількість загиблих через зіткнення потягів

До 36 зросла кількість загиблих через зіткнення потягів у Єгипті, ще понад 100 поранені. (Раніше повідомлялося про 21 загиблого).
За повідомленням місцевої влади, зіткнення сталося 11 серпня біля середземноморського міста Александрія.
Один із потягів рухався з Каїра, інший – з Порт-Саїда.
За попередньою інформацією, аварія сталася через неполадки в одному з поїздів.
Упродовж останніх років у Єгипті сталися кілька катастроф на залізниці.
У листопаді 2013 року через зіткнення потягів біля Каїра загинули близько 30 людей.
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