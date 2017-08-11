США: Лонг-Біч заплатить 85 тисяч доларів мусульманці, з якої зняли хіджаб

Американське місто Лонг-Біч у штаті Каліфорнія заплатить за рішенням суду 85 тисяч доларів мусульманці, з якої зірвали хіджаб у поліцейській дільниці. Про це повідомила правозахисна група «Рада американо-ісламських відносин», що й подала позов від імені Кірсті Пауелл.

За словами постраждалої, вона була змушена провести ніч у камері попереднього ув’язнення з непокритою головою, на очах у поліцейських і затриманих-чоловіків, що завдало жінці сильної душевної травми.

Рішення суду спонукало міську поліцію Лонг-Біч відмовитися від заборони релігійних головних уборів у камерах попереднього ув’язнення. Згідно з новими правилами, лише жінка-поліцейський має право зняти із затриманою хустку, якщо це необхідно для безпеки співробітників поліції.