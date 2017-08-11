МЗС: затримка авіарейсу в Анталії сталася через «технічні неполадки» літака, виліт очікується сьогодні

У Туреччині в Анталії через «деякі технічні неполадки» літака сталася затримка авіарейсу до Києва.

Як повідомили Радіо Свобода в департаменті консульської служби МЗС, представники авіакомпанії обіцяють полагодити повітряне судно і ще сьогодні відправити українців в Київ.

У МЗС зазначають, що, за інформацією перевізника, інженер компанії прибув на місце, вживаються заходи з відновлення технічної справності літака.

«Більшість пасажирів розміщена в готелях, частина залишається в аеропорту. Співробітники посольства перебувають на місці у контакті з представниками авіакомпанії та туроператорами. Очікується виліт літака до 23:00», – повідомили в департаменті.

Авіарейс Анталія-Київ мала здійснювати компанією «BRAVO Airways», додають в МЗС.

Наразі в авіакомпанії ситуацію з затримкою рейсу не коментують.