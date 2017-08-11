Голова МЗС Ірану звинувачує Трампа у «зраді» ядерної угоди

Голова МЗС Ірану звинуватив президента США Дональда Трампа у «зраді» щодо ядерної угоди, укладеної між Тегераном і світовими країнами-лідерами у 2015 році.

Трамп «завжди хотів знищити» домовленості, зазначив Джавад Заріф у Twitter. «Щоб уникнути ізоляції, він намагається звинувачувати Іран», – додав Заріф.

10 серпня Дональд Трамп знову назвав домовленості з Іраном «жахливими».

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив 1 серпня, що він виступає на підтримку ядерної угоди і захищає її в дискусіях з президентом Дональдом Трампом, який неодноразово заявляв, що прагне скасування цих домовленостей.

Міністерство фінансів США в липні запровадило санкції щодо шести іранських фірм через їхню роль у розробці балістичних ракет. Це сталося після того, як Тегеран запустив ракету, здатну вивести супутник на орбіту.