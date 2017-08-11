У Кам’янському збирають підписи за демонтаж пам’ятника Брежнєву

Жителі Кам’янського звернулись до міського голови та мерії з вимогою демонтувати пам’ятник Леоніду Брежнєву у їхньому місті. Відповідне звернення зареєстрували на сайті електронних петицій до місцевої влади, оголошений збір підписів.

Активісти вважають, що погруддя, яке досі стоїть на площі міста, є «символом радянського тоталітарного режиму».

На думку авторів, цей пам’ятник не було внесено до Всеукраїнського реєстру нерухомих пам’яток iсторiï, тому він підпадає під закон про декомунізацію і демонтаж.

«Відмова демонтажу зазначеного пам’ятника – це пряме порушення чинного закону України «Про Засудження комуністичного та націонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталітарних режимів в Украïнi та заборону пропаганди ïхньоï символіки… Л. I. Брежнєв є нашим земляком, вихідцем iз нашого міста, але це не виправдовує його дiянь як політичного діяча, бо саме через цю людину Україна зазнала скрутних часів років «застою»», – мовиться у зверненні.

Раніше, у коментарі Радіо Свобода керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомив, що бюст Брежнєва у Кам’янському підлягає під демонтаж і не може бути винятком.

«Не може так раптом пам’ятник і територія довкола нього бути оголошений музеєм. У нас є закон «Про музейну справу», який регламентує, що може вважатись музеєм. Є всі підстави для громадськості подавати до суду за невиконання закону про декомунізацію на керівництво міста. Таких прецедентів більше немає, це унікальна ситуація», – зауважив В’ятрович.

Узимку 2017 року стало відомо, що міська рада Кам’янського не тільки не збирається демонтувати бюст Брежнєву, а й виділила бюджетні кошти на його ремонт.

2016 року депутати Кам’янської (тоді – Дніпродзержинської міської ради) вирішили музеїфікувати бюст Леоніду Брежнєву, який підпадав під дію законів про декомунізацію. За рішенням міськради, бюст Брежнєва на площі Визволителів було оголошено відділом музею історії міста «Міфи і реалії радянської епохи» й не підлягає демонтажу.

Проукраїнські організації міста тоді висловили обурення рішенням міськради, нагадуючи, що «саме Брежнєв наглухо опустив «залізну завісу» між СРСР та демократичним світом, витратив колосальні кошти на гонку озброєнь, завершив русифікацію українських дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів, за його часів жорстоко переслідувалися дисиденти, митці і письменники, розв’язаний збройний конфлікт у Чехословаччині та Афганістані».

23 лютого 2016 року в Кам’янському з будівлі технічного університету демонтували меморіальнудошку землякові, генеральному секретареві ЦК КПРС Леоніду Брежнєву.