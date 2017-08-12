У Кувейті затримали 12 підозрюваних у зв’язках з КВІР і «Хезболлою»

Влада Кувейту арештувала 12 підозрюваних в участі в «терористичній мережі», пов’язаній з іранським Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) і ліванським рухом «Хезболла». Це, за повідомленнями, відбулося 12 серпня після тижнів розшуку.

За повідомленням кувейтського МВС, триває розшук ще двох осіб з мережі «аль-Абдалі», членів якої суд Кувейту раніше засудив до різних тюремних термінів. Представники слідства повідомляють, що її учасники проходили підготовку під керівництвом «Хезболли» в Ірані, займалися шпигунством на користь Ірану і готували підривну діяльність.

Після розкриття цього угруповання у липні Кувейт заявив про висилку іранського посла і низку інших членів дипмісії.

Тегеран заперечує звинувачення.