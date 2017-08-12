Росія: уряд висунув кандидатуру Шредера до ради директорів «Роснефти»

Уряд Росії затвердив кандидатами для обрання до ради директорів «Роснефти» 7 осіб, серед яких російський міністр енергетики Олександр Новак і екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер, мовиться у розпорядженні уряду, опублікованому 11 серпня.

Шредера затвердили у якості кандидата на посаду незалежного директора. Наразі він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG.

Позачергові збори акціонерів «Роснефти», на якому буде обраний новий склад ради директорів, заплановані на 29 вересня.

«Роснефть» потрапила під санкції Заходу, запроваджені через анексію Москвою українського Криму і підтримку бойовиків на Донбасі. Шредер публічно виступав проти запровадження цих санцій.

Герхард Шредер, соціал-демократ, який був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік, у квітні 2014 році відсвяткував своє 70-річчя з президентом Росії Володимиром Путіним у Юсуповському палаці Санкт-Петербурга. Це відбулося у час поглиблення кризи щодо України.